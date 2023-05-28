Події

11:21 28.05.2023

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще трьох поранено

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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного жителя, ще трьох поранено

У Донецькій області за добу росіяни вбили одного мирного жителя, ще трьох поранили, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Він поінформував, що напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - влучили в промзону, без жертв.

На донецькому напрямку в Кураховому поранено двох людей, пошкоджено приватний будинок. На території громади також під вогнем Острівське - пошкоджено чотири будинки.

На горлівському напрямку одна людина загинула в Костянтинівці. В місті пошкоджено 14 приватних будинків, три ділянки газопроводу й електромережу. В Часовоярській громаді пошкоджено сім будинків.

На лисичанському напрямку в Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення. Зафіксовано чотири обстріли з "Градів" по Торському та Зарічному Лиманської громади.

Теги: #обстріл #донецька_область

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