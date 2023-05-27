27 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 458 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 458 RUSSIAN AGRESSION

27 травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

Ще сьогодні Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів, День захисту від Сонця і День народження скотчу.

У Японії - День військово-морського флоту, у Нігерії - День захисту дітей, у Франції - Національний день опору, у Болівії - День матері.

Православна церква вшановує пам'ять святого Ісидора.

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження відзначається в Україні щороку в останню суботу травня, згідно з Указом Президента №563/99 від 25 травня 1999 року, і є національним професійним святом працівників, так чи інакше пов'язаних із книгодрукуванням.

Друкарські верстати з'явилися в Україні ще у XV столітті, тож друкарська справа має власну давню історію. Справжнім витвором книжкового мистецтва була Острозька Біблія, видана 1581 року. Ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не лише в Україні, а й у сусідніх країнах Європи.

Запатентовано прозору клейку стрічку - скотч

27 травня 1930 року, 93 роки тому, було запатентовано прозору клейку стрічку - скотч.

Скотч - різновид липкої стрічки на целофановій основі, на одну зі сторін якої нанесено клей. Scotch і Scotch Tape - зареєстровані торговельні знаки корпорації 3M.

Перший у світі скотч був зроблений з каучуку, масел і смол на целофановій основі. Він був водонепроникним і протистояв широкому діапазону температур. Спочатку використовувався для пакування обгортки для їжі. Однак у роки Великої депресії люди вигадали безліч інших способів застосування скотчу на роботі та вдома: від запечатування пакетів з одягом до зберігання розбитих яєць.

У 1932 році Джон Борден удосконалив скотч, додавши "вбудоване" лезо для обрізки, що істотно полегшило використання стрічки. У наступні роки були й деякі інші удосконалення, а також розширення асортименту стрічки. На сьогодні в сімействі скотчів 3M понад 900 найменувань.

Всесвітній день інтер'єру та День дизайнера інтер'єрів

Щорічно в четверту травневу суботу відзначається свято творчої професії - Всесвітній день інтер'єру та День дизайнера інтер'єрів. Подію заснувала Міжнародна федерація архітекторів і дизайнерів інтер'єру 2004 року. Сама ж федерація утворилася 1963 року.

Ще цього дня:

1753 - Завершено будівництво Андріївської церкви в Києві;

1821 - Засновано Миколаївську астрономічну обсерваторію;

1921 - Афганістан оголосив про незалежність;

1926 - У штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну і Тому Соєру;

1933 - Відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросятка";

1937 - У Сан-Франциско урочисто відкрили міст над протокою Золоті Ворота - один із найкрасивіших у світі;

2002 - музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер";

2009 - На базі Національного авіаційного університету створено Інститут аеронавігації.

2015 - Прокуратури Швейцарії та США заарештували 7 вищих посадових осіб ФІФА і загалом 14 осіб - за обвинуваченням у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Іменини: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихон.