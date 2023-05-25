У Чернівецькій області через падіння уламків російського БПЛА сталася пожежа, пошкоджено лінії електропередач

У ніч проти четверга, 25 травня, сили протиповітряної оборони в Чернівецькій області знищили російський безпілотник, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"О 04:18 у Дністровському районі Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА Shahed-136 виникла пожежа в гаражі, пошкоджено три житлові будинки. Уламками пошкоджено дві лінії електропередачі. Відключено 140 абонентів у Дністровському районі", - написав Запаранюк у телеграм-каналі.

Інформація про постраждалих унаслідок падіння дрона не надходила.