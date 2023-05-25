Події

08:38 25.05.2023

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

1 хв читати
На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

Унаслідок падіння уламків під час нічної повітряної атаки окупантів на Київщині безпілотниками сталося загоряння лісової підстилки, пожежу ліквідовано, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі росіяни атакували область БПЛА. Тривога тривала понад три години. Під час повітряної тривоги працювала ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня. Унаслідок падіння уламків було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежу оперативно ліквідовано", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #обстріл #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 25.05.2023
ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

03:14 25.05.2023
Окупанти обстрілюють Харківщину - Синєгубов

Окупанти обстрілюють Харківщину - Синєгубов

20:41 24.05.2023
Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає

Ворог обстріляв Нікополь, постраждалих немає

19:28 23.05.2023
Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

13:26 22.05.2023
Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу с. Станіслав загинув чоловік, пошкоджено чотири будинки - Херсонська ОВА

09:49 22.05.2023
Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

Уночі та вранці ворог обстріляв дві громади на Сумщині, зафіксовано шість вибухів

09:44 22.05.2023
Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

Обстріли російських окупантів призвели до сьомого блекауту на ЗАЕС - "Енергоатом"

09:22 22.05.2023
Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

Уночі РФ обстріляла частину ДСНС у Дніпрі: зруйновано три будівлі, знищено 20 одиниць техніки, постраждав рятувальник

07:49 21.05.2023
Росіяни двічі за добу завдавали ударів поблизу Очакова Миколаївської області

Росіяни двічі за добу завдавали ударів поблизу Очакова Миколаївської області

10:23 20.05.2023
Унаслідок обстрілу Херсонської області загинули двоє цивільних, один травмований

Унаслідок обстрілу Херсонської області загинули двоє цивільних, один травмований

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували 36 із 36 запущених "Шахедів"

Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

За добу війська РФ завдали 30 авіаударів, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

ЗС України за добу відбили 28 атак РФ

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

ОСТАННЄ

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

РФ випустила 18 снарядів по Херсонській міській територіальній громаді

Ткаченко: Рішення церков про перехід на новоюліанський календар ставлять перед нами виклики щодо зміни державних свят

У результаті обстрілу загинув місцевий мешканець Часового Яру, ще шестеро людей поранено

Ворог за добу випустив 411 снарядів по Херсонщині, 4 людини постраждало

Окупанти втратили за минулу добу 500 осіб особового складу, 36 БПЛА, 20 артсистем і 8 бронемашин

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

Окупанти дроном атакували Нікопольський район, є пошкодження

У Нікополі зафіксовано активність російської авіації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА