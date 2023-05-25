На Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загорання лісової підстилки

Унаслідок падіння уламків під час нічної повітряної атаки окупантів на Київщині безпілотниками сталося загоряння лісової підстилки, пожежу ліквідовано, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Цієї ночі росіяни атакували область БПЛА. Тривога тривала понад три години. Під час повітряної тривоги працювала ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня. Унаслідок падіння уламків було виявлено загорання лісової підстилки. Пожежу оперативно ліквідовано", - написав він у телеграм-каналі в четвер.