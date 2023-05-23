ЗС України за добу знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 40 артсистем і 34 БПЛА

За минулу добу понеділка, 22 травня, ЗСУ знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 4 крилаті ракети, 12 бронемашин, 40 артсистем і 34 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 204360 (+480) осіб ліквідовано, танків - 3789 (+4) од, бойових броньованих машин - 7419 (+12) од, артилерійських систем - 3318 (+40) од, РСЗВ - 565 (+0) од, засобів ППО - 327 (+0) од, літаків - 309 (+0) од, гелікоптерів - 295 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34), крилаті ракети - 1015 (+4), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од, спеціальна техніка - 433 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.