19 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 450 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 450 RUSSIAN AGRESSION

19 травня відзначають Міжнародний день віртуальних помічників, Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника, День травневого сонця, Міжнародний день боротьби з гепатитом, День видів, які зникають, День блокнота і День народження кубика Рубика.

В Україні та у світі - День сімейної медицини, в Ізраїлі - День Єрусалима, у Туреччині - День пам'яті Ататюрка, молоді та спорту, у Греції - День пам'яті геноциду греків Малої Азії, у Фінляндії - День військового прапора.

Православна церква вшановує пам'ять святого Йова.

День сімейної медицини в Україні

День сімейної медицини в Україні - це щорічне святкування, приурочене до вшанування сімейних лікарів і наголошення важливості сімейної медицини в системі охорони здоров'я. Відзначається 19 травня кожного року у Всесвітній день сімейного лікаря.

День сімейної медицини в Україні важлива подія, оскільки процес реформування системи охорони здоров'я потребує підтримки та поширення інформації як серед населення, так і серед працівників медицини. Тому важливо наголошувати на потребі в розвитку сімейної медицини, покращувати стандарти надання медичної допомоги та підтримки лікарів сімейної практики.

Ще цього дня:

1861 - У Сумах відкрито першу в Україні недільну школу;

1997 - Компанія "Hewlett-Packard" випустила свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;

1998 - Із Національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна;

2005 - На конференції міністрів освіти країн Європи в Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Церковне свято

Йов, пам'ять якого відзначають цього дня, - християнський святий, якого вважають найвеличнішим праведником, зразком віри й терпіння. У нього було сім синів і три дочки; сім'я була багата, дружна і щаслива. Сатана, який позаздрив такому благополуччю, став переконувати Бога в тому, що Йов праведний лише завдяки своєму земному щастю. Бог дозволив Сатані випробувати Йова. Диявол відібрав у праведника все, включно з дітьми, але Йов залишився вірним Богові.

Іменини: Йов, Іларіон, Денис, Василь, Михайло, Іван.