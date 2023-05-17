Наземний транспорт у Києві довозитиме пасажирів до найближчого укриття столиці в разі оголошення повітряної тривоги - КМДА

Наземний громадський транспорт української столиці з 22 травня в разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в середу.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в Києві.