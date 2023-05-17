17 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 448 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 448 RUSSIAN AGRESSION

17 травня в Україні та світі святкують День народження Інтернету, Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, Всесвітній день пульмонолога, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

У Норвегії - День Конституції. У Таїланді - Свято першої борозни.

Православна церква вшановує мученицю Пелагію Тарсійську.

Ще цього дня:

1916 - У Великій Британії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;

1928 - Муссоліні створює в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1934 - В Аргентині виходить перший номер української газети "Наш клич";

1973 - У Білому домі починаються слухання щодо Вотергейтського скандалу;

1978 - Швейцарська поліція в Лозанні знаходить останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього;

2000 - У Копенгагені під час фіналу Кубка УЄФА турецький "Галатасарай" після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграє лондонський "Арсенал" по пенальті 4:1.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує мученицю Пелагію Тарсійську. Вона народилася в 3 столітті в Малій Азії, у родині знатних язичників. Дівчина була дуже вродлива і добре освічена, тому імператор Діоклетіан вирішив видати її заміж за свого спадкоємця. Однак, Пелагія прийняла хрещення і відмовилася вступати в шлюб із прийомним сином імператора. Діоклетіан викликав дівчину до себе, а побачивши її красу, захотів зробити її вже своєю дружиною. Пелагія відмовила імператору, за що поплатилася життям.

Іменини: Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея