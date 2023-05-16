Події

19:59 16.05.2023

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агропідприємство

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Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено агропідприємство

У вівторок ворог обстріляв Нікопольський район, а також Червоногригорівську та Мирівську громади, внаслідок чого в районі пошкоджено агропідприємство, повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Сьогодні росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БПЛА. Влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, дві сонячні панелі. Розбито лінію електропередач і газогін.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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