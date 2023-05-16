Росіяни використовують школу для розміщення особового складу і техніки на окупованих територіях
Окупанти використовують місцеву школу міста Ясинувата Донецької області для розміщення особового складу та військової техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник продовжує цинічно використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлі однієї з місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. На подвір'ї школи приховано військову техніку, підвальні приміщення слугують укриттям", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на ранок вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.