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08:56 16.05.2023

Частка нелегального ринку тютюнових виробів перевищила 20% - нардеп

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Обсяг нелегального ринку тютюнових виробів в Україні в лютому 2023 року сягнув 20,2% від усього ринку, і більше ніж половину його становила продукція, маркована duty-free, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у телеграм-каналі в понеділок із посиланням на звіт Kantar.

"Свіжі дані звіту Kantar про нелегальний ринок тютюнових виробів: дані за лютий 2022 року - 20,2%... Головну частину "нелегалу" склала продукція маркована "duty-free" - 10,8%", - написав він.

Згідно з наведеними Железняком даними, у червні 2020 року частка нелегального ринку дорівнювала лише 5%, проте до серпня 2022 року досягла 21,9%. Водночас контрабанда знизилася з 3% до 1,8%, підроблена продукція - з 1% до 8%, а продукція з маркуванням duty-free - з 2% до 12,2%.

До листопада частку нелегальної продукції, зазначається в матеріалах Kantar, вдалося скоротити до 17,8%: контрабанда знизилася до 1,4%, підроблена продукція - до 5,2% і duty-free - до 11,1%.

Зростання до лютого відбулося через збільшення підробленої продукції до 7,9%. У розміщених депутатом матеріалах зазначено, що 83% - це підробки боренів міжнародних тютюнових компаній без підроблених акцизних марок, тоді 17% - цигарки українських тютюнових виробників, які мають ознаки підробки акцизних марок: "Українське тютюнове виробництво" - 9% і "Юнайтед Табако" - 8%.

Серед брендів, маркованих для Duty Free або для експорту, що реалізуються нелегально, основний - Compliment (62%), а ще 8% у Lifa, тоді як серед виробників основна частка у Винниківської тютюнової фабрики - 75%, а ще 5% у "Юнайтед Табако", зазначається в матеріалах, опублікованих депутатом.

Він вказав із посиланням на звіт, що втрати держбюджету через недоотримані податки сягнули 22 млрд грн за рік. "Це 279 танків, 560 БТР або 136 байрактарів", - пояснив депутат.

У матеріалах уточнюється, що 35% нелегальної тютюнової продукції реалізовано через кіоски, 33% - через магазини, 19% - вуличними торговцями і 10% на відкритих ринках.

Як повідомлялося, голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев оцінює щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету на рівні $1 млрд.

Згідно з даними Мінфіну, надходження акцизного податку у квітні становили 9,9 млрд грн порівняно з 9,8 млрд грн у березні, 7 млрд грн у лютому і 5,3 млрд грн у січні.

Парламентський фінкомітет на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі України провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.

Джерело: t.me/yzheleznyak/4080

Теги: #тютюн

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