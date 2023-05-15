Події

20:10 15.05.2023

Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

2 хв читати

Акціонер групи компаній VS Energy, якій належить низка обленерго в Україні, Вілліс Дамбінс, що підпав під санкції, запроваджені президентом України, спростував свою причетність до російського бізнесу і заявив про намір обстоювати свої інтереси в судах, зокрема в міжнародних.

"Ні я, ні мої партнери не вчиняли дій, на підставі яких проти нас може бути запроваджено санкції. Я не пов'язаний із громадянами Росії - крапка! Я не отримую від них фінансування, я ні перед ким не звітую, я нічого не продаю росіянам, нічого в них не купую, не підтримую з ними відносин. Росіяни - агресори й окупанти частини території України!" - йдеться в заяві Дамбінса, оприлюдненій на сайті VS Energy в понеділок.

Водночас він зазначив, що продовжить захищати своє ім'я і репутацію, а також співробітників і бізнес "стільки, скільки буде потрібно", зокрема й на міжнародному юридичному рівні.

"Ми захистимо своє право власності, як уже неодноразово це було зроблено раніше. Впевнені, що маємо на це законне право в Україні, яка є частиною цивілізованого світу", - сказав Дамбінс.

Водночас він назвав запроваджені проти нього та його партнерів санкції позасудовим рішенням.

"Санкції проти мене і моїх партнерів вважаю позасудовим рішенням. Воно порушує право власності акціонерів та ігнорує можливість захистити його у справедливому суді", - заявив акціонер VS Energy, додавши, що жодним судом України не доведено правдивість припущень про нібито пов'язаність його бізнесу з росіянами.

"Усе, з чим мені та моїм партнерам доводиться мати справу в українських судах, - лише медійні публікації, не підтверджені фактами. Обвинувачення, що ґрунтуються на цих публікаціях, настільки безпідставні, що судові інстанції відмовляють у клопотаннях слідчим і прокурорам", - описав він ситуацію, наголосивши, що без рішення суду ця справа не може бути визнана остаточно завершеною.

При цьому Дамбінс акцентував, що має чітку проукраїнську позицію.

"Я і мій бізнес в Україні регулярно фінансово підтримуємо її збройні сили, гуманітарні проєкти для українців в Україні та Європі. Я і мій бізнес власним коштом ремонтуємо пошкоджені від російських обстрілів обленерго, відновлюємо енергетичну інфраструктуру Херсонської області. І робимо це на допомогу Україні!" - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом, оприлюдненим 12 травня, запровадив санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy.

Крім того, санкції запроваджено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових

 

Теги: #енергетика #санкції #компанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 15.05.2023
Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

21:27 13.05.2023
У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

11:42 13.05.2023
Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

08:33 13.05.2023
ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

07:49 13.05.2023
Угорщина не обговорюватиме 11 пакет санкцій проти РФ поки OTP Bank значиться в українському списку міжнародних спонсорів війни

Угорщина не обговорюватиме 11 пакет санкцій проти РФ поки OTP Bank значиться в українському списку міжнародних спонсорів війни

21:29 12.05.2023
Зеленський упровадив санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Зеленський упровадив санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

18:46 12.05.2023
Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

17:44 12.05.2023
Зеленський оголосив про санкції для конфіскації російської частки "Запоріжсталі"

Зеленський оголосив про санкції для конфіскації російської частки "Запоріжсталі"

11:55 12.05.2023
Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

10:17 12.05.2023
Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

Переважна більшість українців підтримують оприлюднення фактів корупції у владі під час війни

ЗС України за останні дві доби просунулися на флангах Бахмута від 350м до 2 км у деяких місцях

За добу на сході України відбулося 37 зіткнень, Бахмут і Мар'їнка, як і раніше, в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському - тримання під вартою до 22 червня без права внесення застави

ОСТАННЄ

Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

Україна з 1 червня запускає пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів

Переважна більшість українців підтримують оприлюднення фактів корупції у владі під час війни

Акционер VS Energy Дамбинс заявил о безосновательности введенных против него Украиной санкций

На Херсонщині знищено чотири російські безпілотники

Загоряння лісової підстилки поблизу с. Нові Петрівці в Київській області локалізовано

Новим головою Міжнародної організації з міграції стане Емі Поуп

Суд засудив ексбойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі за участь у терористичній організації

Окупанти завдали удару по с. Львове Херсонської області, поранено двох мирних жителів

Держави-члени Європи мають комплексно підійти до питання притягнення Росії до відповідальності - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА