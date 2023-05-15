Унаслідок війни 70 дитсадків зруйновано, понад 1 тис. пошкоджено, 846 розташовані на окупованих територіях - МОН

Унаслідок війни 70 закладів дошкільної освіти зруйновано, 1031 пошкоджено, а 846 розташовані на окупованих територіях, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Станом на 11 травня 2023 року зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дошкільний заклад із майже 15 тис., які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначено, що, за оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій, освітній процес здійснюють 10367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою), із них: за очною формою надають освітні послуги 6003 дитсадки; за дистанційною формою - 2851 дитсадок; за змішаною - 1513 дитсадочків.

Також повідомляється, що серед них 6602 дитсадків надають освітні послуги внутрішньо переміщеним здобувачам освіти (28 664 вихованці).