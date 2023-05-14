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10:40 14.05.2023

ЗСУ продовжують контратаки в Бахмуті, зумівши зайняти нові позиції - ISW

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ЗСУ продовжують контратаки в Бахмуті, зумівши зайняти нові позиції - ISW

Збройні сили України продовжують контратаки в Бахмуті (Донецька обл.), зумівши зайняти нові позиції, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що російський блогер заявив: ЗСУ зайняли нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили окупантів у цьому районі за канал Сіверський Донець - Донбас. Він також заявив, що українські сили просувалися в бік Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) з боку Предтечиного (16 км на південний захід від Бахмута).

Станом на 13 травня експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цих додаткових успіхів ЗСУ на південний захід від Бахмута. За оцінкою ISW станом на 13 травня, під час нещодавніх контратак українські сили звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута. Російські джерела поширили кадри, що показують наслідки нещодавньої контратаки українських військ на російські позиції в районі Майорська (20 км на південний захід від Бахмута), і заявили, що відбили атаки.

Теги: #isw #бахмутський_напрямок

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