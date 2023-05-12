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13:48 12.05.2023

Подання про присвоєння Героя України розглядатиме експертна група при Комісії держнагород - указ

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Подання про присвоєння Героя України розглядатиме експертна група при Комісії держнагород - указ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередній розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиме експертна група Комісії державних нагород і геральдики при президентові.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, відповідний указ №274/2023 президент підписав у п'ятницю.

Згідно з указом, при Комісії держнагород утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони, Апарату головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів і родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ (ОСУВ), МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони, Офісу президента України.

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує впорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган - експертну групу. До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі родів військ та ОСУВ, представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород", - зазначив Зеленський.

"Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російських загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров'ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", - додав глава держави.

Якщо попередній розгляд подань про нагородження державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород і геральдики при президентові України, то матеріали вносять на розгляд цієї комісії разом із висновком цієї групи.

Теги: #указ #герой_україни #зеленський

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