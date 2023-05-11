Події

13:58 11.05.2023

Вибух спричинив пожежу в Мілані - ЗМІ

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Вибух спричинив пожежу в Мілані - ЗМІ

Потужний вибух прогримів у четвер у Мілані, на кадрах з місця події зафіксовано декілька палаючих автомобілів і густі клуби чорного диму, які видно здалеку, передає телеканал Tg24.

За первинними даними, які наводить видання "Корр'єре делла Сера", вибухнув автофургон, у якому були балони з киснем. Четверо людей постраждали.

Надходить інформація про евакуацію людей із декількох житлових будинків і одного навчального закладу, розташованого неподалік від місця події.

Теги: #вибух #мілан

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