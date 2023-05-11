У ДТП у Львівській області загинуло троє людей, серед них двоє дітей

Троє людей, зокрема двоє дітей, загинули і двоє людей дістали травми в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася ввечері 10 травня в селі Розвадів Стрийського району.

Як зазначено в повідомленні, зіткнулися легковий автомобіль "Фольксваген туран" і вантажівка "Рено".

"Від отриманих травм водійка легковика, 42-річна мешканка Стрийського району та дві її доньки, орієнтовно чотирьох і шести років, загинули на місці аварії. Крім того, тілесні ушкодження дістали 15-річний пасажир "Фольксвагена" та водій вантажівки", - зазначено в повідомленні поліції.

Постраждалих доправили до лікарень, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).