Події

07:46 11.05.2023

У ДТП у Львівській області загинуло троє людей, серед них двоє дітей

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У ДТП у Львівській області загинуло троє людей, серед них двоє дітей

Троє людей, зокрема двоє дітей, загинули і двоє людей дістали травми в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася ввечері 10 травня в селі Розвадів Стрийського району.

Як зазначено в повідомленні, зіткнулися легковий автомобіль "Фольксваген туран" і вантажівка "Рено".

"Від отриманих травм водійка легковика, 42-річна мешканка Стрийського району та дві її доньки, орієнтовно чотирьох і шести років, загинули на місці аварії. Крім того, тілесні ушкодження дістали 15-річний пасажир "Фольксвагена" та водій вантажівки", - зазначено в повідомленні поліції.

Постраждалих доправили до лікарень, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).

 

 

Теги: #дтп #жертви #львівська

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