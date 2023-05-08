Події

20:14 08.05.2023

Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

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Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район

Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, якого окупанти завдали сьогодні вдень. За попередніми даними, ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, відповідні служби працюють, уточнення наслідків триває.

"На щастя, без жертв", - написав Лукашук.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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