Росіяни з "Іскандера" обстріляли Павлоградський район
Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, якого окупанти завдали сьогодні вдень. За попередніми даними, ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
За його даними, відповідні служби працюють, уточнення наслідків триває.
"На щастя, без жертв", - написав Лукашук.