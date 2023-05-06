Події

19:32 06.05.2023

Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим

1 хв читати
Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим

Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим, а в Енергодарі окупанти продовжують грабувати місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Так, в одному з підрозділів російських окупаційних військ, розташованому в селищі Муліно Нижегородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м'ясом".

Крім того, військовослужбовці РФ скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також на забезпечення засобами індивідуального захисту та екіпіровки.

Повідомляється, що близько 50% відсотків особового складу противника не мають змоги оформити платіжні картки, побоюються, що в разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться родинам.

Водночас російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях.

"В Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденьмонтаж-10" не залишилося жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб #мотивація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 06.05.2023
ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

ЗС України за добу ліквідували чотири ударні "шахеди" ворога і два розвіддрони

19:03 06.05.2023
Польща вимагатиме запровадити санкції ЄС на імпорт сільгосппродукції з РФ до Європи

Польща вимагатиме запровадити санкції ЄС на імпорт сільгосппродукції з РФ до Європи

12:54 05.05.2023
40% російських полонених стверджують, що здалися в полон добровільно - соцдослідження

40% російських полонених стверджують, що здалися в полон добровільно - соцдослідження

11:34 05.05.2023
Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

09:52 05.05.2023
Аварії на залізниці в прикордонних районах РФ посилять навантаження на внутрішні сили безпеки окупантів - британська розвідка

Аварії на залізниці в прикордонних районах РФ посилять навантаження на внутрішні сили безпеки окупантів - британська розвідка

08:01 05.05.2023
РФ, імовірно, використає удар БПЛА по Кремлю для скасування параду, приуроченого до 9 травня

РФ, імовірно, використає удар БПЛА по Кремлю для скасування параду, приуроченого до 9 травня

07:18 05.05.2023
Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевого населення у Станиці Луганській

19:29 04.05.2023
Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

19:08 04.05.2023
Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

Лубінець: випадки мобілізації українських громадян до росармії на окупованих територіях не поодинокі

17:59 04.05.2023
Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

Лубінець сподівається, що Україна найближчим часом почне повертати дітей, незаконно депортованих до РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

ОСТАННЄ

СБУ офіційно не може ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до вибуху автомобіля Прилєпіна

Радянський герб на "Батьківщині-матері" мають намір поміняти на тризуб

Ми повернемо всіх наших людей із російської неволі - Зеленський про повернення полонених

Зеленський привітав Короля Чарльза і королеву Каміллу з коронацією

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

У Раді створили робгрупу для підготовки "воєнних" законопроєктів і вирішення питання повернення виплат військовим

Ворог за добу здійснив понад 30 атак на бахмутському та мар'їнському напрямках

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Зеленський: Хоробрість і сила воїнів-піхотинців роблять незламною нашу оборону

Окупанти обстріляли Херсон і приміські населені пункти, поранено жінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА