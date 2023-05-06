Морально-психологічний стан противника стає дедалі нижчим, а в Енергодарі окупанти продовжують грабувати місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Дедалі частіше надходить інформація про низький рівень морально-психологічного стану особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Так, в одному з підрозділів російських окупаційних військ, розташованому в селищі Муліно Нижегородської області, командири відкрито називають підлеглих "гарматним м'ясом".

Крім того, військовослужбовці РФ скаржаться на незадовільне медичне забезпечення, а також на забезпечення засобами індивідуального захисту та екіпіровки.

Повідомляється, що близько 50% відсотків особового складу противника не мають змоги оформити платіжні картки, побоюються, що в разі їхньої загибелі, їхні кошти не дістануться родинам.

Водночас російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях.

"В Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденьмонтаж-10" не залишилося жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначили в Генштабі.