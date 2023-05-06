Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ знищили всі 8 ударних дронів Shahed-136/131, застосованих противником у ніч на 6 травня.

"Уночі 6 травня противник атакував "шахедами" з південного напрямку - східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували вісім ударних дронів Shahed-136/131. Усі - знищені силами і засобами Повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ в суботу вранці.

"Також публікуємо інформацію про нічну атаку 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини із ЗРК Patriot знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену з МіГ-31К з території Росії", - наголошується в повідомленні.

Як наголошується, військовим керівництвом було ухвалено рішення не оприлюднювати інформацію про те, що "Х-47 "Кинджал" був збитий системою Patriot одразу. Причини цілком зрозумілі. На все свій час".