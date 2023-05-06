Події

11:22 06.05.2023

Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

1 хв читати
Знищено вісім Shahed-136/131 та один Х-47 "Кинджал" - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ знищили всі 8 ударних дронів Shahed-136/131, застосованих противником у ніч на 6 травня.

"Уночі 6 травня противник атакував "шахедами" з південного напрямку - східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували вісім ударних дронів Shahed-136/131. Усі - знищені силами і засобами Повітряного командування "Схід", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ в суботу вранці.

"Також публікуємо інформацію про нічну атаку 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини із ЗРК Patriot знищено аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену з МіГ-31К з території Росії", - наголошується в повідомленні.

Як наголошується, військовим керівництвом було ухвалено рішення не оприлюднювати інформацію про те, що "Х-47 "Кинджал" був збитий системою Patriot одразу. Причини цілком зрозумілі. На все свій час".

Теги: #shahed #кинжал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 06.05.2023
Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

13:54 26.03.2023
Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати іранські безпілотники Shahed - британська розвідка

Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати іранські безпілотники Shahed - британська розвідка

09:14 11.02.2023
Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

17:40 27.01.2023
Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

Цілями російських "Кинджалів" 26 січня був об'єкт у Запоріжжі та об'єкт енергоінфраструктури у Києві

08:49 30.12.2022
У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА "Shahed"

09:19 29.12.2022
Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

Харків уночі зазнав масованої атаки дронами Shahed, 11 із 13 збиті ППО

15:23 20.12.2022
Ворог почав випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – речник командування ПС ЗСУ

Ворог почав випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – речник командування ПС ЗСУ

14:41 20.12.2022
РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

10:20 07.12.2022
Українські військові за ніч збили 14 дронів Shahed – командування ПС ЗСУ

Українські військові за ніч збили 14 дронів Shahed – командування ПС ЗСУ

12:11 17.11.2022
За час повітряної тривоги над Києвом збили 4 ракети та 5 БПЛА

За час повітряної тривоги над Києвом збили 4 ракети та 5 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Командувач ПС ЗСУ Олещук підтвердив, що українським військовим уперше вдалося збити аеробалістичну ракету "Кинджал"

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло п'ятеро людей, троє поранено

ЗС України за добу знищили 560 окупантів, 7 танків, 14 артсистем і 14 БПЛА

Компанія BlackRock опікуватиметься супроводом Фонду розвитку України - зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Порошенко привіз на південний фронт електроніку для підрозділу ППО

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські - під забороною

У Київській області водій агрофірми підірвався на протитанковій міні

Росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів, поранено три людини

Ювенальні прокурори: 480 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Унаслідок російських обстрілів залишається знеструмленою частина споживачів у семи областях

Залужний: Піхота - це основа війська. Дякую кожному!

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Святкування дня перемоги в РФ буде скромнішим за звичайне, що, ймовірно, пов'язано з можливістю протестів через війну в Україні - британська розвідка

Чотири людини постраждали в Запорізькій області від ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА