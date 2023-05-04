Події

14:55 04.05.2023

Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

1 хв читати
Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

Україна працюватиме над створенням окремого трибуналу без гібридних форматів, сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Гаазі після зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів і Бельгії.

"Ми працюватимемо над створенням окремого трибуналу. У нас є велика група з 35 країн. Є ті чи інші думки, як має бути побудований цей трибунал", - сказав він.

"Наша точка зору чітка. Сьогодні я сказав - ми працюватимемо без будь-яких гібридних форматів. Для нас це дуже важливо, це одне з принципових питань", - сказав Зеленський.

"Ми знаємо, звідки пішов гібридний мир. Мінські угоди і були гібридним миром і всі знаємо, до чого це призвело", - зазначив також президент.

Теги: #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 21.04.2023
Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

20:39 03.04.2023
Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

19:58 31.03.2023
Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

20:11 21.03.2023
Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

19:40 21.03.2023
Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

01:40 07.03.2023
До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

21:03 03.03.2023
Гібридний варіант створення спецтрибуналу за злочини агресії для України неприйнятний

Гібридний варіант створення спецтрибуналу за злочини агресії для України неприйнятний

17:46 03.03.2023
До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

18:56 02.03.2023
Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

17:41 22.02.2023
Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Зеленський вірить в успіх контрнаступу

Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації

ОСТАННЄ

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяну" - САП

Поліція Берліна почала розслідування після витоку інформації про візит Зеленського

РФ незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників - омбудсмен

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус: ворог нервує і боїться нашого наступу

У ЗСУ зараз 42 тис. жінок-військовослужбовців, із них 5 тис. - на передовій

Через акцію протесту польська сторона може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Бельгія розробляє механізм конфіскації доходів від заморожених російських активів - прем'єр

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА