Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

Україна працюватиме над створенням окремого трибуналу без гібридних форматів, сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Гаазі після зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів і Бельгії.

"Ми працюватимемо над створенням окремого трибуналу. У нас є велика група з 35 країн. Є ті чи інші думки, як має бути побудований цей трибунал", - сказав він.

"Наша точка зору чітка. Сьогодні я сказав - ми працюватимемо без будь-яких гібридних форматів. Для нас це дуже важливо, це одне з принципових питань", - сказав Зеленський.

"Ми знаємо, звідки пішов гібридний мир. Мінські угоди і були гібридним миром і всі знаємо, до чого це призвело", - зазначив також президент.