У Сербії школяр улаштував стрілянину, щонайменше вісім людей загинули

Семикласник влаштував стрілянину в середу в одній зі шкіл сербської столиці Белграда, щонайменше вісім людей загинули, передає місцевий інтернет-портал b92.

За його даними, серед загиблих - охоронець школи, вчитель і діти. Ще одну дитину вже оперують, у неї поранення в голову. Ще двоє дітей перебувають у реанімації. Портал зазначає, що офіційного підтвердження кількості жертв наразі немає.

Стрілянина сталася рано вранці в середу. Близько 8:40 за місцевим часом семикласник прийшов до школи й відкрив вогонь із пістолета. Його вже затримали. Ймовірно, зброя належить батькові дитини.