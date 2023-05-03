Комендантська година в Херсоні триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня - голова ОВА

У п'ятницю, 5 травня, з 20:00 у Херсоні розпочнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 понеділка, 8 травня, повідомляє начальник ОВА Олександр Прокудін.

"З 20:00 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8 травня. Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу.

Жителів міста просять заздалегідь вирішити свої справи і заготовити необхідні запаси продуктів і медикаментів.

Ці тимчасові обмеження необхідні, щоб правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити жителів на небезпеку.