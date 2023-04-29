Події

10:08 29.04.2023

В Умані в зруйнованій від ракетної атаки багатоповерхівці спалахнула пожежа - ЗМІ

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В Умані під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки близько 8:30 знову спалахнула пожежа, передає "Суспільне".

"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні "Суспільне. Черкаси" в суботу вранці.

Цифри постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них 4 дітей, 18 осіб із травмами різного ступеня тяжкості.

 

Теги: #умань

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