В Умані в зруйнованій від ракетної атаки багатоповерхівці спалахнула пожежа - ЗМІ

В Умані під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки близько 8:30 знову спалахнула пожежа, передає "Суспільне".

"В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, знову спалахнула пожежа. Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром. Там працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні "Суспільне. Черкаси" в суботу вранці.

Цифри постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них 4 дітей, 18 осіб із травмами різного ступеня тяжкості.