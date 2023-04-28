Події

22:07 28.04.2023

Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

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Зеленський подякував усім, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні висловив подяку всім тим, хто взяв участь у рятувальній операції в Умані, де в результаті ракетного обстрілу РФ по житловому будинку загинули 23 людини.

"Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…Усім, хто був врятований, – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей", - заявив він.

Він також висловив співчуття родині та близьким загиблих матері й доньки внаслідок обстрілу РФ у Дніпропетровській області.

Глава держави вкотре повторив, що зупинити російський терор і врятувати людей можна лише шляхом надання партнерами Україні зброї для захисту та оборони.

"Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет - 21 із 23. Якби не це - державі-терористу вдалося б забрати значно більше життів. І це знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна тільки зброєю - ППО, сучасною авіацією, артилерією, бронетехнікою", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #умань #рятувальники #обстріл

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