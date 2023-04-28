Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 21 людини - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, завданого агресором по Умані, зросла до 21 людини, повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"21 загиблий на цю мить.(...) Продовжуємо надавати потрібну допомогу потерпілим. Дякую всім службам, волонтерам і благодійним організаціям!" - написав голова ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Дев'ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання, які було заздалегідь підготовлено для внутрішньо переміщених осіб.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано влучання по багатоповерховому житловому будинку та складських приміщеннях. Раніше повідомлялося про 20 загиблих, серед них троє дітей, і 18 поранених, із них 9 госпіталізовано.