Артилерія 155-го калібру не дає росіянам розвернутися і підійти до переднього краю - генерал Тарнавський

Отримана від партнерів артилерія 155-го калібру не дає російським військам розвернутися на ділянці оперативного угруповання військ "Таврія", сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" командувач угруповання, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"На цьому етапі бойових дій нашою метою є, перш за все, стримування росіян на дальніх підступах до наших позицій, не дати їм розгорнутися і підійти до переднього краю. Нам це вдається, насамперед, завдяки артилерійським системам іноземного виробництва 155-й калібру. Це озброєння уможливлює реалізацію багатьох наших планів на полі бою", - сказав він.

Крім того, зазначив генерал, "на перебіг воєнних дій впливають системи дистанційного мінування та засоби розвідки, надані нашими партнерами. Тому принагідно висловлюю вдячність нашим західним партнерам за підтримку, що посилює наші спроможності".

"Зауважу, що на початку широкомасштабного вторгнення ЗС РФ нашою основною силою для стримування ворога були артилерійські підрозділи, які мали на озброєнні системи калібру 122 мм, 150 мм та 152 мм. Нині чимало підрозділів змінили їх на сучасніший 155-й калібр і тепер здобувають перевагу на деяких ділянках фронту, надзвичайно влучно знищуючи бойові порядки противника", - сказав також Тарнавський.