Противник докладає значних зусиль задля виходу на адмінкордони Донецької області, але – безуспішно

Командувач оперативного стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський відповів на письмові запитання агентства «Інтерфакс-Україна»

Як би Ви охарактеризували поточну обстановку в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія?

У цілому обстановка на нашому напрямку контрольована. Угруповання військ противника «восток» та частинами сил угруповання «юг», продовжують вести активну оборонну операцію по визначених рубежах. За нашими оцінками, на Запорізькому напрямку ворог має на меті стримувати дії наших військ, на Донецькому — просувати свої підрозділи вперед, задля охоплення з півночі та з півдня населеного пункту Авдіївка. Також противник докладає значних зусиль задля витіснення наших частин з Первомайського та Мар’їнки, з подальшим виходом на адміністративну межу Донецької області. Проте, як бачимо, – безуспішно.

Ви кажете, що ворогу не вдається досягнути свої цілей. Але росіяни цілі менше з тим не змінюють. А чи змінюють вони тактику?

Нагадаю, що противник нас суттєво переважає за чисельністю людських ресурсів, тож російське командування ними доволі щедро користується і саме зараз робить акцент на масоване застосування живої сили. Проте, на поточному етапі бойових дій, ми фіксуємо й часті ротації підрозділів противника. Ще один характерний момент – систематичне перегруповування підрозділів та невпинне нарощування сил і засобів, принаймні, – в зоні дій нашого угруповання.

Мета противника очевидна – виснажити наші війська. Переслідуючи мету змусити нас відступити за будь-яку ціну, а за тим вийти на адміністративні кордони Донецької області, противник прагне деморалізувати Сили оборони України інтенсивним вогнем артилерії та авіаударами. Наразі, під сильним тиском знаходяться наші війська на Авдіївському, Мар’їнському та Вугледарському напрямках. Саме тут спостерігаємо стабільну тенденцію до нарощування зусиль зс рф.

А як допомагає тримати оборону зброя, отримана від наших західних партнерів?

На даному етапі бойових дій нашою метою є, перш за все, стримування росіян на дальніх підступах до наших позицій, не дати їм розгорнутися і підійти до переднього краю. Нам це вдається, насамперед, завдяки артилерійським системам іноземного виробництва 155-й калібру. Це озброєння уможливлює реалізацію багатьох наших планів на полі бою. Крім того, на перебіг воєнних дій впливають системи дистанційного мінування та засоби розвідки, надані нашими партнерами. Тому принагідно висловлюю вдячність нашим західним партнерам за підтримку, що посилює наші спроможності.

Зауважу, що на початку широкомасштабного вторгнення зс рф, нашою основною силою для стримування ворога були артилерійські підрозділи, які мали на озброєнні системи калібру 122-мм, 150-мм та 152-мм. Нині чимало підрозділів змінили їх на сучасніший 155-ий калібр, і тепер здобувають перевагу на деяких ділянках фронту, надзвичайно влучно знищуючи бойові порядки противника.

Враховуючи високу інтенсивність бойових дій, як би ви оцінили моральний дух наших воїнів, які водять до складу ОСУВ «Таврія?

Попри щоденну напругу в умовах активних бойових дій, наші мужні захисники мужньо б’ються і дають гідну відсіч ворогу. Даруйте за пафос, але це справді так. Згадаю такий випадок. Нещодавно в одному з боїв наш військовий опинився у повному оточенні ворогів. Без їжі і зв’язку він самостійно утримував позицію майже п’ять діб. Він тричі вступав у контактні бої з штурмовими групами противника по шість-вісім осіб, знищуючи їх стрілецькою зброєю та гранатами. Побратими не могли до нього пробитися, але весь цей час підтримували його дистанційним вогнем, передавали і дроном скидали батареї, свічки, воду. Позицію він утримав. Це лиш один із багатьох випадків особистої мужності і героїзму українських захисників, але він чудово ілюструє загальний настрій і вмотивованість до боротьби Сил оборони в цілому.

Останніми днями найбільше обговорювали оперативну ситуацію на фронті, контрнаступ і 30 тисяч додаткових виплат військовим, які тепер платять не всім, а лише тим, хто виконує бойові завдання. Обговорювали це, бо в парламенті з’явилась ініціатива знову повернути всім виплати, незалежно від того, хто де знаходиться і чим займається. Який підхід до виплат військовим ви вважаєте справедливим?

Справедливо, це коли грошова винагорода військового під час війни залежить від того, наскільки близько він знаходиться до переднього краю і які завдання виконує. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення так звані «бойові» 30 і 100 тисяч додали до основних виплат всім. Але ж не скрізь фронт і не скрізь військовослужбовці однаково ризикують життям. Тому, якщо говорити про мотивуючий підхід до виплати, то справедливо – це коли той, хто ризикує життям і виконує завдання на передньому краї отримує винагороду більше, ніж той, хто в районі бойових дій, але на певній відстані від переднього края. І той хто в районі бойових дій повинен справедливо отримувати грошову винагороду більшу ніж той, хто знаходиться в тилу, далеко від фронту. Власне назва «бойові» говорить сама за себе. Тобто це виплати тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.