Події

08:01 28.04.2023

У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

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У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

Унаслідок ракетного удару в Дніпрі зруйновано приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, троє людей постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

"Рано вранці російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину. Військові з повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет", - йдеться в повідомленні на телеграм-каналі ОВА.

При цьому в адміністрації зазначили, що є негативні наслідки.

"У Дніпрі зруйновано приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доставили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", - уточнили в ОВА.

Також зазначається, що ракетою зруйновано будівлю приватного підприємства. Пожежу, що виникла там, уже загасили. "Досі пожежники працюють на іншому об'єкті, який понівечений через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум'я охопило 400 кв метрів. До цієї хвилини його вдалося локалізувати", - ідеться в повідомленні.

В ОВА також повідомили, що постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу.

Теги: #дніпро #обстріл

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