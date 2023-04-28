Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

Представники посольств держав "Групи семи" (G7) в Україні та заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма обговорили потенційну податкову реформу в Україні.

"Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником голови глави Офісу президента України, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію", - ідеться в повідомленні у твіттері організації.

Зазначається, що посли G7 наголосили на важливості продовження співпраці з МВФ.