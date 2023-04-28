Події

07:54 28.04.2023

Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

1 хв читати
Посли G7 і заступник голови ОП обговорили потенційну податкову реформу в Україні

Представники посольств держав "Групи семи" (G7) в Україні та заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма обговорили потенційну податкову реформу в Україні.

"Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником голови глави Офісу президента України, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію", - ідеться в повідомленні у твіттері організації.

Зазначається, що посли G7 наголосили на важливості продовження співпраці з МВФ.

 

 

 

Теги: #дніпро #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 28.04.2023
Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

08:27 28.04.2023
Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

Поранену в Українці в результаті падіння уламків російської ракети дівчинку доправили в Охматдит

08:12 28.04.2023
Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

08:01 28.04.2023
У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

У Дніпрі в результаті ракетного удару загинуло двоє людей і поранено 3, є руйнування і пожежі

07:50 28.04.2023
Росіяни обстріляли Сумщину 27 разів за добу

Росіяни обстріляли Сумщину 27 разів за добу

07:26 28.04.2023
П'ятеро людей загинуло і 13 травмовано в результаті нічного обстрілу

П'ятеро людей загинуло і 13 травмовано в результаті нічного обстрілу

07:16 28.04.2023
Над Києвом вночі збито одинадцять ракет і два БПЛА

Над Києвом вночі збито одинадцять ракет і два БПЛА

07:08 28.04.2023
Жінка і дитина загинули в Дніпрі в результаті нічного ракетного обстрілу

Жінка і дитина загинули в Дніпрі в результаті нічного ракетного обстрілу

07:03 28.04.2023
Окупанти обстріляли Умань, ракета влучила в дев'ятиповерхівку - поліція

Окупанти обстріляли Умань, ракета влучила в дев'ятиповерхівку - поліція

09:56 27.04.2023
У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

У Києві ще на 9 см піднявся рівень води в Дніпрі, загрози промоб'єктам і житловим масивам немає - військова адміністрація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Умані збільшилася до чотирьох

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

Увечері окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

П'ятеро людей загинуло і 13 травмовано в результаті нічного обстрілу

ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний

ОСТАННЄ

Один із працівників "Харківобленерго", які підірвалися на міні під Токарівкою, у важкому стані

КІЛЬКІСТЬ ЗАГИБЛИХ В УМАНІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО ЧОТИРЬОХ - КЛИМЕНКО

ЗСУ знищили 540 окупантів, 18 артсистем і 6 БПЛА

У результаті обстрілів на Донеччині поранено одну людину в Костянтинівці

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

Авіація завдала сім ударів по районах зосередження окупантів

ЗС України відбили понад 65 ворожих атак за добу

За добу ворог завдав 39 ракетних та авіаударів, здійснив 56 обстрілів із РСЗВ

ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний

П'ятьох людей госпіталізовано в результаті нічного ракетного обстрілу Умані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА