Події

09:30 27.04.2023

ТЧХУ розгорнуло штаб допомоги в Миколаєві для постраждалих від російських ракетних ударів

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ТЧХУ розгорнуло штаб допомоги в Миколаєві для постраждалих від російських ракетних ударів

На місці ліквідації нічних ракетних ударів, яких завдала Росія по Миколаєву, Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оперативно розгорнуло штаб допомоги.

"Працюємо на місці ліквідації наслідків ракетних ударів, яких було завдано сьогодні вночі по багатоповерхівці та приватному будинку в Миколаєві", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Волонтери Миколаївського загону швидкого реагування ТЧХУ оперативно розгорнули штаб допомоги, надають першу допомогу пораненим і транспортують людей до лікарень.

У штабі допомоги мешканці постраждалих будинків можуть зігрітися і підзарядити телефони.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки РФ у Миколаєві один загиблий і 23 поранених, серед яких одна дитина.

Противник атакував Миколаїв ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Теги: #миколаїв #обстріл #наслідки #тчху

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