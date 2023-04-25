Окупанти обстріляли Очаківську громаду з напрямку Кінбурнської коси

Російські окупанти за добу обстріляли Очаківську громаду Миколаївського району з напрямку Кінбурнської коси, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 24 квітня, о 19:50 ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначає, що 24 квітня, в Миколаївській області силами і засобами протиповітряної оборони було збито один російський БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За словами Кіма, у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.