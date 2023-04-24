У понеділок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду, пошкоджено 2 приватні будинки

У понеділок противник двічі обстріляв Марганецьку громаду Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Двічі за день ворог сьогодні атакував Нікопольський район. Дісталося Марганецькій громаді. Туди прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. У громаді пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Жертв серед населення немає", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в понеділок увечері.