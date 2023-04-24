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16:13 24.04.2023

Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

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Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, відповідно до наявних у нього даних, загроз атаки з боку Білорусі на сьогодні немає.

"Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі - ІФ-У) немає", - заявив Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, відповідаючи на запитання журналістів щодо обороноздатності регіону та ситуації на кордоні з Білоруссю.

Він також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Водночас детальному розголосу вони не підлягають.

"У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був", - сказав Зеленський.

Теги: #білорусь #зеленський

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