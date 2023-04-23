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10:13 23.04.2023

РФ намагається залучити в армію добровольців, щоб відкласти будь-яку нову обов'язкову мобілізацію - британська розвідка

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Російське військове керівництво розпочало нову масштабну кампанію із залучення добровольців, намагаючись відкласти будь-яку нову обов'язкову мобілізацію з метою мінімізації невдоволення всередині країни, вважають у британській розвідці.

Як повідомляється у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю вранці, "російське міністерство оборони розпочало нову масштабну кампанію із залучення добровольців. У рамках кампанії в російських соціальних мережах, на рекламних щитах і на телебаченні з'явилася реклама".

Як наголошується в повідомленні, нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, оскільки призиває "справжніх чоловіків", а також підкреслює фінансові переваги вступу до армії.

"Після припинення доступу до набору ув'язнених приватна військова компанія Wagner Group також конкурує за обмежений контингент російських чоловіків бойового віку. Залишається малоймовірним, що кампанія залучить 400 тис. добровольців, про які заявило міноборони", - зазначають аналітики.

"Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію на якомога довший термін, щоб звести до мінімуму внутрішню незгоду", - резюмується в повідомленні британської розвідки.

 

Теги: #британська_розвідка

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