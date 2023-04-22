У Харкові чотирирічна дитина випала з вікна і загинула

Поліцейські встановлюють обставини загибелі чотирирічної дитини в Салтівському районі Харкова.

"Хлопчик випав із вікна квартири, розташованої на 6 поверсі будинку. Травми виявилися несумісними з життям", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Це сталося в суботу вдень. Про подію в поліцію повідомили медики.

Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик грався в одній кімнаті, а батьки в цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня і відчинила вікно. Хлопчик упав на бетонний майданчик біля під'їзду. У результаті падіння дитина отримала смертельні травми.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".