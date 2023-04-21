Милли: Самый эффективный и быстрый способ для Украины сейчас контролировать воздушное пространство - надежная система ПВО

Контролировать воздушное пространство можно разными способами, самый экономичный, эффективный способ сделать это в Украине прямо сейчас - через надежные и системы противовоздушной обороны, это самая важная военная задача, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли .

“С военной точки зрения задача состоит в том, чтобы контролировать воздушное пространство. Контролировать воздушное пространство можно разными способами. И самый экономичный, эффективный способ сделать это в Украине прямо сейчас, и самый быстрый способ через ПВО”, - сказал Милли на пресс-конференции по результатам заседания в формате “Рамштайн” в Германии.

По его словам, украинские силы умело используют системы ПВО и это “наиболее критически важно” сейчас.

Он подчеркнул, что “самое главное сейчас” - убедиться, что система ПВО “надежная, точная, глубокая” и “многоуровневая”. В том числе, от ближнего, среднего до дальнего действия.

“Это самая важная военная задача сейчас. Это была тема сегодняшнего дня: системы ПВО”, - отметил Милли.

Также он добавил, что обучение и подготовка пилотов занимает длительное время.