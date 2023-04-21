Остін підтвердив, що українські військові незабаром розпочнуть навчання на танках Abrams у Німеччині

Військовослужбовці США на початку літа розпочнуть навчання у ФРН українських військових управління танками M1 Abrams та їх обслуговування, повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

Як підтвердив Остін на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині, Сполучені Штати відправлять основні бойові танки M1 Abrams до Німеччини в найближчі кілька тижнів, щоб українські солдати могли на них навчатися.

Раніше ЗМІ повідомили, що навчання відбудуться на території Навчального центру Графенвор у Німеччині, куди наприкінці травня доставлять 31 танк.

За словами джерел, тренувальний курс триватиме близько 10 тижнів, у ньому візьмуть участь близько 250 українських військовослужбовців. Частину з них навчатимуть управління, іншу - ремонту і технічного обслуговування техніки.

При цьому наголошується, що танки, на яких здійснюватимуться тренування персоналу, не будуть направлені потім в Україну. Танки Abrams M1, які планують задіяти в Україні, наразі модернізують у США, і їх відправлять на українську територію, коли вони будуть готові.

Раніше в січні президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Києву 31 танк M1 Abrams. При цьому агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Вашингтон виділить на це $400 млн, створенням танків займеться компанія General Dynamics.

M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, більше ніж 3 тис. 450 машин перебувають на зберіганні.