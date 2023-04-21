Події

15:37 21.04.2023

ДСНС попереджає про "жовтий" рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці та частині Київської області 21-24 квітня

1 хв читати
ДСНС попереджає про "жовтий" рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці та частині Київської області 21-24 квітня

У Києві, а також у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області 21-24 квітня збережеться затоплення окремих територій, рівень небезпеки гідрологічних явищ - "жовтий", повідомляє пресслужба ДСНС.

"21-24 квітня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у низці прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки – "жовтий")", - ідеться в повідомленні служби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім того, 21-24 квітня на Верхньому Дніпрі в межах України збережеться високий рівень води з тенденцією зниження на 1-10 см на добу.

Як і раніше, зберігаються затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів у низці прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено ІІ рівень небезпеки - "помаранчевий".

Теги: #підтоплення #попередження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 18.04.2023
В Україні підтоплені 330 будинків, порушено сполучення із 30 населеними пунктами - ДСНС

В Україні підтоплені 330 будинків, порушено сполучення із 30 населеними пунктами - ДСНС

19:24 15.04.2023
В Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах

В Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах

20:22 14.04.2023
Данілов попередив тих, хто "хоче підпалювати" в церковному питанні

Данілов попередив тих, хто "хоче підпалювати" в церковному питанні

18:12 14.04.2023
Голова Чернігівської ОВА: У разі підйому рівня води в деяких населених пунктах можлива евакуація

Голова Чернігівської ОВА: У разі підйому рівня води в деяких населених пунктах можлива евакуація

20:28 04.04.2023
На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

На постраждалих унаслідок підтоплення територіях Донецької області буде посилено контроль якості води

19:14 04.04.2023
Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

Держслужба з надзвичайних ситуацій евакуювала 17 людей із зони підтоплення в Донецькій області

17:56 04.04.2023
У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків через руйнування водоскидного шлюзу - Донецька ОВА

07:23 02.04.2023
Пхеньян попередив США і Південну Корею про можливості наявного у КНДР потужного ядерного потенціалу

Пхеньян попередив США і Південну Корею про можливості наявного у КНДР потужного ядерного потенціалу

21:04 26.03.2023
У Київській області можуть бути чутні вибухи, проводиться знищення вибухонебезпечних предметів

У Київській області можуть бути чутні вибухи, проводиться знищення вибухонебезпечних предметів

07:43 05.03.2023
У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців

Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

ОСТАННЄ

Резніков після переговорів зі Столтенбергом: Отримав зелене світло для тісної співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова СБУ: Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців

Глава СБУ: Офіцеру Сил спецоперації Червінському, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", повідомлено про підозру

Кулеба закликав Борреля сприяти якнайшвидшому завершенню обговорень другого траншу в €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів для України

Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

МТСБУ з 21 квітня підвищило вартість полісів "Зеленої картки" на 3,15%

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ на Київщині

Документи про блокування дії "зернової ініціативи" стануть свідченням злочинів проти України - посол України в Туреччині

Апеляційний суд змінив вирок екскерівнику міжрегіонального управління Мін'юсту Дзюдзю, обвинуваченому в одержанні хабарів від підлеглих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА