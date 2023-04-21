ДСНС попереджає про "жовтий" рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці та частині Київської області 21-24 квітня

У Києві, а також у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області 21-24 квітня збережеться затоплення окремих територій, рівень небезпеки гідрологічних явищ - "жовтий", повідомляє пресслужба ДСНС.

"21-24 квітня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення прируслових ділянок у низці прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки – "жовтий")", - ідеться в повідомленні служби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім того, 21-24 квітня на Верхньому Дніпрі в межах України збережеться високий рівень води з тенденцією зниження на 1-10 см на добу.

Як і раніше, зберігаються затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, часткове затоплення окремих населених пунктів у низці прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено ІІ рівень небезпеки - "помаранчевий".