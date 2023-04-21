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12:06 21.04.2023

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

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Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

У загальній сумі члени Контактної групи з оборони України надали Україні понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи і підтримуватимуть українців стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"Загалом члени цієї Контактної групи надали Україні понад 55 мільярдів доларів допомоги в галузі безпеки. Це десятикратне збільшення з моменту нашої першої зустрічі", - сказав Остін, відкриваючи 11-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Він також нагадав, що раніше цього тижня США оголосили про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму 325 мільйонів доларів.

"З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ми надали Україні понад $35 млрд допомоги в галузі безпеки", - зазначив Остін.

Глава Пентагону наголосив, що через більше ніж рік Україна все ще сильна, а підтримка партнерів непохитна.

"І я пишаюся прогресом, якого ми досягли разом", - додав Остін.

За його словами, через понад рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Контактна група згуртована як ніколи і стала більш глобальною, ніж будь-коли".

Він наголосив, що разом союзники "зможуть упевнитися, що в України є все необхідне, щоб жити вільно".

"Разом ми захищатимемо заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує нашу безпеку. І разом ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив міністр оборони.

Теги: #рамштайн #остін

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