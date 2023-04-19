Події

20:09 19.04.2023

Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

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Росіяни випустили по Нікопольському району близько 70 снарядів: пошкоджено підприємство, розбито 34 сонячні батареї

Російські війська обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Червоногригорівську громаду Нікопольського району - пошкоджено приватне підприємство, розбито 34 сонячні батареї, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Майже сім десятків снарядів із важкої артилерії та РСЗВ. Саме стільки агресор спрямував по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Пошкоджено приватне підприємство та розбито 34 сонячні панелі. Обійшлося без жертв", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Крім цього, як повідомив Лисак, "у Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено 2 адміністративні будівлі та автомобіль".

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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