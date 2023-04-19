На Харьковщине взрыв бытового газа спровоцировал пожар, хозяин дома погиб - ГСЧС

В среду, 19 апреля, в пос. Сахновщина Красноградского района Харьковской области, в частном доме произошел пожар, который, по предварительным данным, возник в результате взрыва газовоздушной смеси, образовавшейся внутри здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило в 16:00.

"К месту происшествия сразу были направлены 3 пожарно-спасательных отделения... К моменту их прибытия все несущие конструкции дома были разрушены, он горел на всей площади в 80 кв.м. На тушение огня спасатели подали 2 пожарных ствола. Одновременно шли поисковые работы и разбор завалов. В конце концов под ними было обнаружено тело погибшего хозяина дома", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия для установления обстоятельств случившегося.