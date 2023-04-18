Події

20:52 18.04.2023

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, постраждалих немає

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Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, постраждалих немає

У середу окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду в Дніпропетровській області, внаслідок цього пошкоджень зазнало приватне місцеве підприємство та шість житлових будинків, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні росіяни вдарили по Червоногригорівській громаді в Нікопольському районі. З важкої артилерії туди прилетіли понад чверть сотні руйнівних снарядів. Через обстріл понівечені сонячні панелі. Руйнувань зазнало і місцеве приватне підприємство. Побиті шість житлових будинків, паркани, господарча споруда, авто. А ще - 10 парників", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Серед людей постраждалих немає.

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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