17 квітня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 418 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 418 RUSSIAN AGRESSION

17 квітня - Всесвітній день гемофілії, День кажана.

В Україні - День пожежної охорони, Поливаний (мокрий) понеділок, в Японії - День захисту дітей, в Італії - День еспресо.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа.

У мусульман - Ніч Могутності та Визначення долі

День пожежної охорони України

17 квітня в Україні відзначають професійне свято - День пожежної охорони. Це професійне свято, яким вшановують пожежних, а також спеціалістів, які роблять свій внесок у справу попередження та ліквідації пожеж, захисту життя і здоров'я людей від вогню. Важливість професії пожежного у непростій але почесній місії – захищати та рятувати людське життя.

Всесвітній день гемофілії

Щорічно 17 квітня багато країн приєднуються до акції Всесвітньої федерації гемофілії та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і відзначають Всесвітній день гемофілії або Всесвітній день боротьби з гемофілією.

Загальна мета проведених заходів полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем гемофілії та зробити все можливе для поліпшення якості медичної допомоги, яку надають хворим на це невиліковне генетичне захворювання.

Сама дата, 17 квітня, приурочена до дня народження засновника WFH Френка Шнайбеля і відзначається з 1989 року. А гемофілія - незгортання крові - одне з найтяжчих генетичних захворювань, спричинене вродженою відсутністю в крові факторів згортання VIII і IX.

День кажана

Кажани визнані природоохоронними організаціями Європи вразливою групою тварин, яка потребує охорони. В Україні рукокрилі майже в повному складі занесені до Червоної книги (2009).

Ще цього дня:

1924 рік - Створено голлівудську кіностудію "Metro-Goldwyn-Mayer";

1941 рік - Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні;

1964 рік - Американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1982 рік - Британська королева Єлизавета II проголосила Канаду незалежною від Великої Британії;

2014 рік - Європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік"

Церковне свято

Преподобний Йосип Піснописець

Йосип Піснописець, пам'ять якого православна церква вшановує в цей день, народився в 9 столітті на Сицилії, пізніше пішов у Солунський монастир, де став суворим аскетом. Упродовж життя він неодноразово потрапляв до в'язниці за наказом імператорів Візантії, які боролися з християнством. Йосип був обдарований поетичним талантом і багато років присвятив складанню богослужбових піснеспівів.

Ніч Могутності та Визначення долі

У Священному місяці Рамадан є ніч лєйляті ль-кадр - Ніч Визначення долі, Ніч Могутності - найбільш значуща ніч. Саме цієї ночі Пророку Мухаммеду були послані Перші сури Священного Корану.

Поливаний понеділок

Поливаний понеділок — понеділок після Великодня. Вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою та оздоровлює людей. Тому люди обливали водою одні одних, а в деяких регіонах і самі себе. Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням. Водою поливали, окрім людей, також худобу, птицю та бджоли з вуликами.

На сьогодні звичай зберігся здебільшого в Західному регіоні України.

Іменини: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.