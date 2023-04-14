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11:52 14.04.2023

Освітяни зобов'язані щонайменше 10% часу на підвищення кваліфікації приділяти знанням із психологічної підтримки - освітній омбудсмен

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Педагогічні працівники шкіл зобов'язані щонайменше 10% від загальної кількості годин підвищення кваліфікації приділяти вдосконаленню знань із надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Підвищуючи кваліфікацію, педагогічні працівники, які працюють у закладах загальної середньої освіти, тепер зобов'язані щонайменше 10% від загальної кількості годин підвищення кваліфікації, тобто 15 годин зі 150 годин на 5 років, приділяти вдосконаленню знань, умінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу", - ідеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Зазначається, що відповідні зміни передбачає закон "Про внесення змін до статті 51 закону "Про повну загальну середню освіту".

"Повномасштабна війна впливає на психологічний стан учасників освітнього процесу, а психологічний стан, своєю чергою, впливає на якість навчання учнів і роботу вчителя. Тому педагогічні працівники повинні володіти навичками спілкування з дитиною, яка зазнала психологічної травми, вміти розпізнавати такі травми, підтримати дитину, себе та іншого педагогічного працівника", - вважає омбудсмен.

Теги: #образование #омбудсмен

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