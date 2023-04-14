14 квітня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 415 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 415 RUSSIAN AGRESSION

14 квітня відзначають Всесвітній квантовий день, Міжнародний день воротаря, Міжнародний день раптового сміху і День високих досягнень.

В Індії - початок Нового року, у США - Свято вівсянки, у Грузії - День рідної мови, у Португалії - День кави, в Угорщині - День бібліотекаря.

14 квітня 1929 року ректором Львівської Богословської академії став Йосип Сліпий, 1930 року на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля", 2003 року був розшифрований геном людини, 2022 року був знищений флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсер "Москва".

Православна церква - Велика п'ятниця і День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.

Знищення крейсера "Москва"

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня 2022 року внаслідок удару, здійсненого 13 квітня 2022 року в районі острова Зміїний двома ракетами "Нептун" берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" ВМС України.

Ракетний крейсер "Москва" був найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту РФ і належав до числа шести найбільших кораблів ВМФ Росії.

За даними РНБО України з 510 осіб, які перебували на борту корабля, вдалося врятувати лише 58.

Всесвітній квантовий день

Всесвітній квантовий день офіційно започаткований 2022 року. Був відзначений 200 подіями на 5 континентах, які об'єднали тоді понад 44 країни і близько 200 міст. Проводився 17 мовами світу. Цей день дає можливість організаціям і вченим продемонструвати свою роботу і внесок у глобальну дискусію про майбутнє квантових технологій.

Фестиваль вівсянки у США

Щороку в другу п'ятницю квітня в американському містечку Сент-Джордж (штат Південна Кароліна) починається триденний Фестиваль вівсянки.

Вперше його провели 1985-го року. Це сталося після того, як Білл Гантер, менеджер супермаркету Piggly Wiggly, помітив, що мешканці Сент-Джорджа купують вівсянку в значно більших кількостях, ніж у інших містах, та їдять її з незмінним задоволенням і апетитом. Так і народився цей фестиваль, що нагадує американській публіці, яка товстіє на гамбургерах, про здоровий продукт харчування.

Ще цього дня:

1912 - Найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіткнувся з айсбергом і потонув;

1961 - У Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;

1970 - На американському пілотованому космічному кораблі "Аполлон-13" сталася аварія під час польоту до Місяця;

1978 - У Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

1991 - Із музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте їх було знайдено за 35 хвилин;

2007 - В Україні вперше показано мультсеріал Футурама;

2014 - Офіційний початок АТО на сході України. Сама операція тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018. Після АТО на сході України була введена операція Об'єднаних сил (ООС).

Велика п'ятниця

Велика П'ятниця - п'ятниця Страсного тижня, що присвячена спогаду Святих спасительних Страстей Господа нашого Ісуса Христа - засудження на смерть, хресних страждань і смерті Спасителя, зняттю з Хреста Його тіла і похованню Його.

День пам'яті преподобної Марії Єгипетської

Цього дня церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської - християнської святої, яка вважається покровителькою каяття жінок. Марія народилася в Єгипті в середині 5 століття. У 12 років вона покинула батьків і пішла в Олександрію, де стала блудницею.

Одного разу дівчина спробувала увійти до храму Гробу Господнього разом із групою прочан, але якась сила утримувала її і не впускала всередину. Тоді Марія усвідомила своє падіння і почала молитися перед іконою Богородиці, розташованою в притворі храму. Після цього вона вільно увійшла в храм. Незабаром після цього Марія прийняла причастя і оселилася в пустелі, де прожила 47 років у повній самоті, пості та покаянних молитвах.

Іменини: Юхим, Іван, Макар, Марія, Сергій.