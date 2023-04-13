Унаслідок російських обстрілів на Донеччині пошкоджено школу та житлові будинки

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, завдаючи ударів по житлових районах, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - поцілили у житловий сектор, пошкодили школу, 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На донецькому напрямку Курахівська громада зазнала двох обстрілів з "Ураганів" та одного артилерійського обстрілу. У результаті одна людина поранена і 26 приватних будинків пошкоджені в Курахівці, ще два будинки пошкоджені в Берестках. Зранку росіяни обстріляли з "Ураганів" Соловйове Очеретинської громади.

На лисичанському напрямку постраждав Сіверськ - у місті пошкоджена двоповерхівка та декілька приватних будинків.

На горлівському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Торецької, Часовоярської та Соледарської громад, інформація про постраждалих не надходила.

На волноваському напрямку під обстрілами Вугледар і Новоукраїнка, без жертв.