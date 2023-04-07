Події

23:16 07.04.2023

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

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«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

«Іфтар» в Україні на державному рівні з цього року проводитиметься щорічно, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

" В офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги", - сказав він. Зеленський зазначив, що «отні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв».

«Кримськотатарський народ шанує Рамадан.... Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід», - сказав президент.

 

Теги: #проведення #іфтар

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