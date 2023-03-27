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12:55 27.03.2023

У найближчі дві доби в більшості областей України очікуються дощі та мокрий сніг, подекуди ожеледиця

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У найближчі дві доби в більшості областей України очікуються дощі та мокрий сніг, подекуди ожеледиця

У вівторок, 28 березня, в Україні очікуються дощі. В більшості західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областей значний дощ. У північних, західних і Вінницькій областях - дощ із переходом у мокрий сніг. Лише у східних областях уночі переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, уночі в західних, удень на Правобережжі з переходом у північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с.

Температура в західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. У більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях уночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла. У східних областях уночі 1-6°, удень 10-15° тепла.

На решті територій протягом доби 7-12° тепла. У Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вночі дощ із переходом у мокрий сніг, удень сильний мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 8-13 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень зниження до 0-2° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 28 березня в Києві було зафіксовано 2020 року, вона становила 18,9°, найнижчу вночі - 9,5° нижче нуля 1899 року.

У середу, 29 березня, у південних областях України без істотних опадів, на решті територій невеликий сніг. У східних областях помірний дощ і мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшості територій пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні та південному сході від 2° тепла до 3° морозу. Удень 0-5° тепла, у південно-східній частині та Закарпатті 6-11°.

У Києві невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

 

Теги: #погода

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