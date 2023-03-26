Події

08:37 26.03.2023

Ворог атакував Нікополь за допомогою безпілотників, люди не постраждали

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Ворог атакував Нікополь за допомогою безпілотників, люди не постраждали

Російські військові обстріляли Нікополь за допомогою безпілотників, люди не постраждали, наслідки атаки уточнюються, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Удар по Нікополю. Учора, коли люди готувалися до сну, російські терористи вдарили по місту. Застосували безпілотник. На щастя, з місцевих ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

В інших районах області вночі було спокійно. "Власне, і ранок без неприємних сюрпризів", - поінформував глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріл #нікополь

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